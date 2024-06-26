القضية الصحراوية محور لقاء عطاف مع رئيسة مجموعة الصداقة النمساوية-الصحراوية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الأربعاء, رئيسة مجموعة الصداقة النمساوية-الصحراوية, كارين شيلا.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية النمسا الفيدرالية بتكليف من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسب بيان للوزارة.

وقد شكل اللقاء - وفقا لذات البيان – “فرصة للاطلاع على نشاطات مجموعة الصداقة النمساوية – الصحراوية وما تقدمه من دعم وخدمات في مختلف المجالات نصرة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة”.

كما “استعرض الطرفان تطورات قضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي وآفاق مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيز الدعم الدولي لصالح الشعب الصحراوي بغية تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير, وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الصادرة سواء عن الأمم المتحدة أو عن الاتحاد الافريقي”, يضيف البيان.