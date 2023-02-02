القضية الصحراوية محور نقاش بلاني مع السفيرة الأمريكية بالجزائر

و أوضح البيان أن اللقاء شكل بدوره, دعا بلاني الشركات الأمريكية إلى استغلال الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الجزائرية, لاسيما في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي منح استقرارا تشريعيا وتنظيميا أكبر ورؤية أفضل للمستثمرين الأجانب, يضيف البيان.

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، يوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبي، حسب بيان للوزارة.

و أشار بلاني إلى أن “الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر بمتابعة وتوجيهات شخصية من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بدأت تعطي ثمارها على صعيد تهافت الشركاء والمستثمرين الأجانب على الوجهة الجزائرية التي باتت أكثر جاذبية”, كما جاء في البيان.

كما تطرقت المحادثات الجزائرية-الأمريكية للاستحقاقات القادمة في مجال التعاون الأمني بين البلدين.

بهذا الخصوص, ثمن الطرفان التعاون المثمر القائم بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية في مجال مكافحة الإرهاب وجددا حرصهما على توطيده و توسيعه, لاسيما في سياق الرهانات المحيطة بالوضعية الأمنية الهشة بمنطقة الساحل, حسب المصدر ذاته.

في المجال العلمي والثقافي, اتفق الطرفان على توسيع التعاون الثنائي في مجال تعليم اللغة الإنجليزية وأعربت السفيرة الأمريكية, في هذا الشأن, عن استعداد بلادها لمرافقة السلطات الجزائرية في جهودها الرامية لتعزيز مكانة اللغة الانجليزية, لاسيما في أوساط الطلبة و الباحثين الجامعيين.

و على صعيد آخر, يضيف البيان, تبادل الطرفان وجهات النظر حول عديد المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما تطورات القضية الصحراوية التي جدد عمار بلاني بشأنها موقف الجزائر الثابت الداعم لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

و لقد أشار الجانبان خلال النقاش المستفيض حول هذه المسألة إلى أهمية دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا, الرامية إلى تشجيع طرفي النزاع لإعادة بعث مسار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين على أساس قواعد الشرعية الدولية و القانون الدولي, كما جاء في البيان.