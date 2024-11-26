القضيتان الفلسطينية والصحراوية محور نقاش عطاف مع نظيره البرتغالي

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، جلسة عمل مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال، باولو رانغيل.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في الدورة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات التي تجري أشغالها بمدينة كاشكايش البرتغالية.

وحسب بيان الوزارة، فقد أشاد الطرفان خلال هذه الجلسة، بالحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-البرتغالية في سياق تجسيد المخرجات الهامة التي توجت زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية البرتغال شهر ماي 2023.

كما جددا التزامهما ببذل المزيد من الجهود بغرض الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية، لا سيما عبر تثمين الاستحقاقات الثنائية المقبلة. وعلى رأسها الدورة السادسة للاجتماع الحكومي رفيع المستوى.

واغتنم الوزيران هذه المناسبة لتبادل الرؤى والتحاليل حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط، وكذا التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.