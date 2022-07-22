القطارات المتجهة من العاصمة نحو ولايات الشرق والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة متوقفة حاليا!

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الجمعة، أن القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة (بجاية، المسيلة، تقرت، تبسة مرورا بقسنطينة وعنابة) متوقفة حاليا.

وحسب بيان الشركة، فإن هذا التوقف يرجع الى انحراف عربات قطار لنقل البضائع عن مسار السكة، وذلك بمنطقة القادرية (ولاية البويرة).

هذا ولم تسجل الشركة أية خسائر أو إصابات بشرية إثر هذا الحادث، حسب ذات البيان.

من جانب اخر تقدمت الشركة باعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية.

وذلك من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.