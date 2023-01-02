القطارات.. تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة لهذه الفئة

أصدرت، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بطاقة خضراء تسمح لمستخدميها بالاستفادة من تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة عبر القطارات الكهربائية.

كما أشارت الشركة، إلى أن البطاقة الخضراء، تمنحها المحطة، وتسمح لصاحبها من الاستفادة من التخفيضات. مضيفا أنها تبدأ من 30 بالمائة للبطاقة الأسبوعية، و40 بالمائة للشهرية والفصلية والسداسية والسنوية.

وتبقى البطاقات الخضراء صالحة على متن القطارات المكهربة، عبر شبكة ضواحي مدينة الجزائر العاصمة. كما أنها تعطي الحق في حرية التنقل عبر المسارات المشار إليها.

في حين، يمكن دفع مستحقات البطاقات الخضراء السنوية عبر 3 أقساط متتالية. ويكون ثمن البطاقة متغير حسب مسافة الرحلة.

وتمكن البطاقة الخضراء مستعمليها من الصعود مباشرة إلى القطار، وتفادي طابور شراء التذاكر. ويحتوي ملف البطاقة، على صورة شمسية، ونسخة من بطاقة التعريف.

وقال مدير مصلحة أمن سير القطارات، ستابقا في سياق مغاير، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدة ستشرع في تهيئة وعصرنة كل محطات القطارات. كما أشار المتحدث إلى أن العملية ستمس محطات العاصمة، والعفرون إلى غاية الثنية.

في حين، أوضح، أن المشروع الكبير يتعلق أساسا وبشكل مباشر تغيير الإشارات. بما سمح مواكبة التطورات التكنولوجية.

كما ذكر فريدي، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية اعتمدت على معايير عصرية تتماشى مع ما يوجد في البلدان المتقدمة. على غرار “تغيير السكة، تغيير الحصى وعمليات في القاعدة، وكهربة الخطوط وتنظيم الإشارات بشكل عصري”.

وبالمقابل، كشف المتحدث ذاته، أن الشركة اعتمدت، على الرقمنة والتكنولوجية في تجديد السكك الحديدية. مردفا “ستكون الخطوط الجديدة بها إشارات رقمية عوضا عن الإلكترونية”.