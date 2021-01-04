القطارات تستأنف نشاطها على الخطوط الكبرى بتطبيق برتوكول صحي صارم

استأنفت، اليوم الاثنين، القطارات على الخطوط الجهوية والكبرى، نشاطها بعد تعليقه بسبب الوضع الصحي للبلاد بعد تفشي وباء كورونا كوفيد19.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى أن نشاطات القطارات المجهزة بالأسرّة، تبقى معلقة تطبيقا للبروتوكول الصحي.

وحدّدت الشركة الوطنية، أوقات سير القطارات ما بين الساعة السادسة صباحا، إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وأخذت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بعين الاعتبار، توقيت الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بالولايات المعنية.

ويتعلق الأمر بالخطوط التالية:

وهران/الجزائر العاصمة – الجزائر العاصمة/وهران

وهران/الشلف – الشلف/وهران

وهران/غليزان- غليزان/وهران

وهران/سعيدة – سعيدة/وهران

وهران/بشار – بشار/وهران

وهران/تلمسان – تلمسان/وهران

تلمسان/مغنية – مغنية/تلمسان

وهران/عين تيموشنت – عين تيموشنت/وهران

عين تيموشنت/بني صاف – بني صاف / عين تيموشنت

وهران/سيدي بلعباس – سيدي بلعباس/وهران

عنابة/شيحاني – شيحاني/عنابة

عنابة / برحال – برحال/عنابة

سوق أهراس/ سيدي الهميسي – سيدي الهميسي/سوق أهران

عنابة/سيدي عمار – سيدي عمار/عنابة

وهران/أرزيو – أرزيو/وهران

بني منصور/بجاية – بجاية/ بني منصور

الجزائر العاصمة/الشلف – الشلف/الجزائر العاصمة

الجزائر العاصمة / بجاية – بجاية/الجزائر العاصمة

ودعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى الالتزام الصارم بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي من أجل سفر آمن في القطارات.