القطارات: تعريفات جديدة لنقل المسافرين

وقع الوزير الأول، نذير العرباوي، على مرسوم تنفيذي، يحدد تعريفات جديدة لنقل المسافرين بالسكك الحديدية, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 10 من الجريدة الرسمية.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-75 الذي وقعه الوزير الاول، نذير العرباوي, في 8 فبراير الجاري, فقد تم تحديد التعريفات الاساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة في الدرجة الاولى بـ2.55769 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد نهارا. و 2.44143 دينار ليلا في حين تحدد التعريفة من الدرجة الثانية بـ1.91452 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد نهارا, و 1.82750 دينار ليلا.

وتحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفات الاساسية على المسافات الكيلومترية. بحيث تحسب التعريفة الدنيا في الخطوط الطويلة على اساس مسار 100 كلم, حسب نفس المصدر.

وبالنسبة للخطوط الجهوية, تم تحديد التعريفات الاساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية في عربات الدرجة الاولى بـ1.73599 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد. إذا كانت المسافة تقل عن 120 كلم بـ1.83808 دينار إذا تفوق أو تساوي 120 كلم. فيما تحدد تعريفات الدرجة الثانية بـ1.23220 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد إذا كانت المسافة اقل من 120 كلم. وبـ1.30471 دينار إذا كانت تفوق أو تساوي 120 كم.

وبخصوص تعريفة السفر بالقطارات ذاتية الدفع (درجة وحيدة) على الخطوط الجهوية, فقد حددت بـ2.45413 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد, بينما يحدد الحد الادنى للتحصيل في الخطوط الجهوية بـ 30 دج.

خطوط الضواحي

أما بالنسبة لخطوط الضواحي, تحدد التعريفات الأساسية للنقل المسافرين بواسطة القطارات الكلاسيكية. التي تعمل بطاقة الوقود بـ1.12890 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد إذا كانت المسافة تقل من 20 كلم. وبـ0.96634 دينار إذا كانت تفوق أو تساوي 20 كلم. في حين تحدد التعريفة في القطارات ذاتية الدفع التي تعمل بالطاقة الكهربائية بـ1.30085 دينار للمسافر في الكيلومتر الواحد.

وتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف المسافرين أشكالا متعددة من الاشتراكات والامتيازات تتعلق بالتعريفة. حسب المرسوم الذي يرخص من جهة أخرى للشركة بتحصيل كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية. الخاصة بحجز الامكنة, دخول أشخاص غير حائزين على تذاكر إلى أرصفة المحطات, استعمال المراقد, تقديم خدمات إضافية. وضع الأمتعة في مكتب الودائع, تسجيل ونقل الامتعة, التصريح بقيمة الاشياء المنقولة, الاضافات المتعلقة بالرفاهية.