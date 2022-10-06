القطارات ستنطلق وستتوقف غدا بمحطة آغا بالعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن قطارات الضاحية وقطارات الخطوط الطويلة والجهوية ستنطلق وتتوقف استثنائيا بمحطة آغا “الجزائر العاصمة” غدا الجمعة.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، فإن القطارات ستتوقف بداية من الساعة 08:00 إلى 12:00. مشيرة إلى أن التغيير المؤقت والإستثنائي سببه تنظيم حملة تنظيف خطوط السكة الحديدة وجنباتها بين محطتي آغا والجزائر.

حيث سيشارك في هذه الحملة عناصر من الجيش الوطني الشعبي تابعين للقوات البحرية بأميرالية الجزائر. إلى جانب أعوان من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفرع خدمات السكة (RAIL SERVICES).