القطارات.. 12 شهرا لتجديد السكك الحديدية وهذه مراحلها

كشف مدير مصلحة أمن سير القطارات، اليوم الأحد، أن الشركة الوطنية للسك الحديدة شرعت في تهيئة وعصرنة الخطوط بمحطة العاصمة. كما أوضح المتحدث، أن عملية التجديد ستستغرق في مجملها 12 شهرا قابلة للتمديد.

في حين، أشار فريد فريدي، لـ”النهار”، أن عملية تجديد سكك القطارات تمت على 3 مراحل كل منها تستغرق 4 أشهر. مضيفا أنها تتمثل بنزع الخطوط القديمة وكهربة السكك الحديدية، وتركيب منظومة للإشارات عصرية جديدة لتسمح بنقل المسافرين في أمان وسلامة.

كما ذكر فريدي، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية اعتمدت على معايير عصرية تتماشى مع ما يوجد في البلدان المتقدمة. على غرار “تغيير السكة، تغيير الحصى وعمليات في القاعدة، وكهربة الخطوط وتنظيم الإشارات بشكل عصري”.

وبالمقابل، كشف المتحدث ذاته، أن الشركة اعتمدت، على الرقمنة والتكنولوجية في تجديد السكك الحديدية. مردفا “ستكون الخطوط الجديدة بها إشارات رقمية عوضا عن الإلكترونية”.

في حين، أشار فريدي، إلى أن تجديد السكك الحديدية، يهدف إلى رفع قدرة استيعاب القطارات الكهربائية. والحفاظ على أمن وسلامة القطارات وربح الوقت.

وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إطلاق أشغال على الخط الرابط بين محطتي آغا والجزائر.

وحسب بيان الشركة، فإن كل الخطوط الطويلة والجهوية ما بين المدن ستنطلق وتتوقف في محطة آغا. أما قطارات الضاحية (الجزائر–العفرون–الجزائر)–(الجزائر–الثنية–الجزائر) فستبقى تنطلق وتتوقف في محطة الجزائر.

كما تم تغيير مكان توقف وانطلاق قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية “ما بين المدن” من محطة الجزائر إلى محطة آغا.

وحسب بيان للشركة، تم تغيير مكان توقف وإنطلاق القطارات، نظرا لبداية أشغال تهيئة محطة الجزائر.

وتتمثل القطارات المعنية بتغيير مكان توقفها وانطلاقها من محطة الجزائر إلى محطة آغا في: قطار عنابة وقطار تبسة وقطار تقرت. وكذا قطار شلف وقطار باتنة وقطار بجاية وقطار البويرة وقطار سطيف.