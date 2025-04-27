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القطار الجديد بشار- العبادلة يدخل الخدمة

بقلم عايدة.ع
القطار الجديد بشار- العبادلة يدخل الخدمة
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، أن القطار الجديد بشار - العبادلة – بشار يدخل حيز الخدمة على مسافة 100 كلم وبمعدل أربع رحلات يومية.

وأوضحت الشركة أنها سطرت برنامجا يضم رحلات يومية، فبخصوص خط العبادلة – بشار، الرحلة الأولى. حيث يكون الانطلاق من العبادلة نحو بشار على الساعة 06:30. والرحلة الثانية فيكون الانطلاق من العبادلة نحو بشار على الساعة 15:30.

أما بخصوص خط بشار – العبادلة، فالرحلة الأولى تنطلق من بشار نحو العبادلة على الساعة 08:30. أما الرحلة الثانية فتنطلق من بشار نحو العبادلة على الساعة 17:30.

كما أشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مواقيت رحلات القطارات الليلية على خط وهران – بشار – وهران للربط بين الخطين.

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