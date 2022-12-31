قناة النهار القطاع السياحي يستقطب المستثمرين.. مرافق وخدمات راقية لخدمة السياح بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:06 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/K5A1x اقرأ أيضا "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر شاهد.. موهبة جديد في بلاطو The weekend show قناة النهار 22 ديسمبر 2022 في الجزائر .. سنة بعنوان إقتصادي قناة النهار 31 ديسمبر دفاع: المؤسسة العسكرية .. قاعدة متطورة وعالية الجودة قناة النهار 15 ديسمبر زهرة: مشيت في عمري 25 سنة كانت يما تفتل في الطعام رحت ليها نمشي قناة النهار 21 ديسمبر فاسألوا : إبتعدوا من الشحناء قناة النهار 19 ديسمبر ضيوف" the weeknd show" يتمنون فوز الأرجنتين بكأس العالم ضد فرنسا قناة النهار 15 ديسمبر تفاصيل فتح خطّ مباشر بين باريس نحو جانت قناة النهار 11 ديسمبر تحريات: قصة غدر.. شاب يفقد حياته يوم عرسه والسبب صديقته القديمة قناة النهار 20 ديسمبر