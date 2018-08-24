القطب الثاني لـ”فالنسيا” يُصر على “بودبوز”

عاد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، ليصنع الحدث على مُستوى التحويلات في إسبانيا، بعد تأكيد وجود إتصالات بينه وبين نادي “فياريال”.

وأشارت قناة “LA SEXTA”، بأن القطب الثاني لمدينة “فالنسيا” مُهتم كثيرا بخدمات صاحب القدم اليُسرى، ويسعى لحسم الأمور معه قريبا.

ويأتي إهتمام “الغواصات الصفراء” بخريج مدرسة “سوشو”، في وقت أن إدارة “ريال بيتيس” مُصرة على الإحتفاظ بصانع ألعابها، رغم العروض.

وأكد، رياض بودبوز في الأشهر الماضية بأنه مُرتاح مع أبناء الأندلس، ولايُفكر في تغيير الأجواء، خاصة وأنه مُرتبط بعقد لـ2021.