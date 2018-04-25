القطب الثاني لمدريد يُريد بودبوز!!

بدأ الدولي الجزائري، رياض بودبوز في حصد ثمار تألقه اللافت مع ناديه “ريال بيتيس” خلال الأسابيع الماضية من الليغا الإسبانية.

وكشفت جريدة “آس”، بأن “أتليتكو مدريد” مُهتم كثيرا بخدمات صاحب القدم اليُسرى السحرية، وسيعمل على خطفه بداية من الصائفة القادمة.

وحسب نفس المصدر، فإن مُسيري “الروخي بلانكوس” مُستعدون لصرف قيمة مالية مُحترمة لإقناع الأندلسيين ببيع عقد صانع ألعابهم في الميركاتو.

وإنتقل بودبوز لـ”بيتيس” هذا الموسم بـ6 ملايين أورو قادما من “مونبوليي” وتأخر في البروز بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها.