القطب الجامعي بالعفرون يضع مرافقه تحت تصرف السلطات كمركز للحجر الصحي

اقترحت مديرية التجهيزات العمومية لولاية البليدة القطب الجامعي بالعفرون كمركز للحجر الصحي.

وأفادت المديرية، اليوم الأربعاء في مراسلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، أنها تضع تحت تصرف السلطات الإقامة الجامعية ” 2000 A ” سرير بالقطب الجامعي بالعفرون كمركز للحجر الصحي، لإيواء الحالات المشتبه بها وكذا المصابة بهذا بفيروس كورونا.

وأشارت المديرية أن هذا الحي الجامعي تم إستلامه من طرف مديرية الخدمات الجامعية للولاية منذ سنة 2017، ولم يدخل حيز الخدمة إلى يومنا هذا.

وأوضحت المديرية أن القطب الجامعي يحتوي على 9 أجنحة ايواء R+5 بسعة 1017 غرفة بإضافة إلى أقبية، وجناح المطبخ + مطعم بسعة 500 وجبة.

كما أنه يحوي جناح المرشات “72 مرش” وقاعة صغيرة للعلاج وقاعة للرياضة وجناح للإدارة.