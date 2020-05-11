القطرية للطيران.. الطلب على الرحلات الجوية قد لا يتعافى قبل 2024

تتوقع الجوية القطرية أن تعافي الطلب على الرحلات الجوية كليا من جائحة كورونا قد لايحدث قبل 2024.

قال، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية “أن الشركة تتوقع أن يشغل المسافرون ما يصل إلى 60 بالمئة من المقاعد على بعض رحلاتها على مدى الشهرين القادمين مع إعادة بناء شبكتها تدريجيا”.

وأكد ذات المسؤول، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن التعافي كليا قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.

وأضاف قائلا “سأندهش للغاية إذا حدث شيء قبل 2023 و 2024”.

هذا وتعتزم القطرية للطيران استئناف الرحلات هذا الشهر إلى بعض الوجهات التي اضطرت إلى تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.