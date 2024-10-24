القطريون مهتمّون بالاستثمار في المساحات التجارية الضخمة بالجزائر

أعرب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، اليوم الخميس. عن اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجال المساحات التجارية الضخمة. وكذا مراكز التوزيع والشراء الكبرى بالجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وجاء هذا خلال لقاء عمل جمع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. في إطار الزيارة التي يجريها إلى دولة قطر الشقيقة، مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.

وجرى هذا القاء بحضور سفير الجزائر بقطر، صالح عطية، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة. الرئيس المدير العام لمجمع “صافكس”، كريم بوقادوم، وكذا رجال أعمال قطريين.

وتناول اللقاء، حسب البيان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار. مع التركيز على فرص الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين.

وتم التطرق إلى الاستثمار في المساحات التجارية الضخمة، ومراكز التوزيع والشراء الكبرى.

وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن “اهتمام رجال الأعمال القطريين بتجسيد استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي بالجزائر. مشيدا بالمشاريع الطموحة التي تهدف الجزائر إلى إطلاقها في هذا المجال، والتي تعكس الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر”.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. التي توفر فرصا واعدة للاستثمار، منها الصناعة، الفلاحة وكذا الطاقات المتجددة.