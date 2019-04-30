القطريون يرشحون “بونجاح” لجائزة أفضل لاعب في الموسم !

كشفت جريدة “استاد الدوحة” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الجزائري “بغداد بونجاح” الأقرب لحسم جائزة أفضل لاعب في الموسم.

أين سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم وأفضل هدّاف وأفضل مدرب في حفل جوائز الإتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

حيث أن بونجاح يريد الجمع بين جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري وأفضل هدّاف الذي نالها بجدارة، وهو الذي حطم كل الأرقام الممكنة في دوري نجوم قطر.

كما أن آخر لاعب جمع بين الجائزتين هو “تاباتا” سنة 2016، حينما توج بلقب الهداف وأفضل لاعب في الموسم من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وبلغة الأرقام تحصل بونجاح على تقييم “96.1” كأعلى معدل في الدوري القطري من ناحية الأداء والأهداف ويليه زميله في نادي السد “أكرم عفيف” الذي يعتبر منافسه الأول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بتقييم “91.4”.