القطريون يروون حادثة غريبة لبلماضي مع نادي الدحيل!

كشف سالم المري مدير الفئات الشبانية لنادي الدحيل القطري، عن حادثة غريبة عاشها مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

وتحدث سالم المري عن صديقه بلماضي لبرنامج بعيدا عن الميادين الذي بثه التلفزيون الجزائري اليوم الإثنين قائلا:

“لدي ذكريات كثيرة مع بلماضي، لكن لدي موقف لن أنساه في نهائي كأس قطر أمام نادي السد، اين كنا منهزمين بنتيجة 2-0 إلى غاية الدقيقة الـ73، أين قام مدرب الساد بإجراء تبديل واحد، حينها إلتفت إلينا بلماضي وقال لنا نبروك علينا الفوز”.

“قلت أن الأمر مستحيل لكننا عادلنا النتيجة في 17 دقيقة وفزنا بالمباراة بركلات الترجيح”.