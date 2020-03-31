القطريون يشيدون بـ “هني” ويؤكدون أنه صفقة رابحة

الرياضة
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القطريون يشيدون بـ “هني” ويؤكدون أنه صفقة رابحة
بقلم أمير بهلول

أشادت صحيفة “استاد الدوحة” بالنجم الجزائري “سفيان هني” الذي انضم للغرافة هذا الموسم لمدة 3 سنوات قادما من “سبارتاك موسكو”.

فكشف اللاعب الدولي الجزائري عن إمكانياته الكبيرة منذ البداية سواء في تسجيل الأهداف أو صنعها.

فقد تمكن لاعب الخضر من هز الشباك في الجولة الأولى عندما أسهم في فوز فريقه على الشحانية بثلاثية نظيفة أحرز منها هدفا.

وتوالت أهداف “هني” الذي اعتبر صفقة رابحة عقدتها إدارة نادي الغرافة  بفضل قدراته وإمكانياته الجيدة في التهديف وصناعة الألعاب وفرص التهديف ومساندة زملائه المهاجمين.

فسجل “هني” 11 هدفا هذا الموسم وفي رصيده أيضا على أربع تمريرات حاسمة في بطولة الدوري.


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