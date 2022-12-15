القطري الجاسم حكما لمواجهة المركز الثالث للمونديال
بقلم حواز عبد النور
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس عن إسم الحكم الذي سيُدير مواجهة المغرب أمام كرواتيا.
ومنحت لجنة تحكيم منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر شرف ادارة مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث للحكم القطري، عبد الرحمن الجاسم.
وتُلعب المواجهة بعد غدا السبت بملعب خليفة الدولي بداية من الساعة الـ16:00.
🟥 #آخر_خبر | القطري 🇶🇦 عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة تحديد المركز الثالث لـ #كأس_العالم_قطر2022 بين كرواتيا 🇭🇷 والمغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/8sZ40Q8nEh
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 15, 2022
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