«القفازات إجبارية للطباخين في محلات الفاست فود»

توعد بحجز كل السلع التي تباع خارج المحلات.. مدير التجارة:

إدماج 15 ألف تاجر فوضوي في النسيج التجاري

أكد مدير التجارة، كريم قش، أن مصالح وزارة التجار اتخذت تدابير ردعية خاصة بمحلات المأكولات الخفيفة «فاست فود»، قد تصل إلى الغلق في حال عدم ارتداء قفازات أثناء إعداد الوجبات الخفيفة وحجز السلع التي تعرض خارج المحلات التجارية.

أوضح ممثل وزارة التجارة، كريم قش، خلال نزوله ضيفا على حصة «قهوة وجرنان»، أمس، أن وزير التجارة، السعيد جلاب، اتخذ قرارا يقضي بإلزامية كل المحلات التجارية التي تقدم المأكولات الخفيفة «بيتزيريا» و«فاست فود»، على وجوب استعمال القفازات خلال إعداد الوجبات، وذلك لتفادي انتشار الأمراض.

وأكد المسؤول أن هذا الإجراء سيتم تعميمه على مستوى 48 ولاية، خصوصا وأن مصالح وزارة التجارة سجلت بعض السلوكات غير الحضارية التي يمارسها بعض التجار، من خلال عدم احترامها لشروط النظافة، خاصة وأن الجزائر تعرف في الأسابيع الأخيرة، ظهور وباء «الكوليرا» في عدد من الولايات.

وأضاف كريم قش، أنه تم اتخاذ قرار حجز السلع التي تعرض خارج المحلات التجارية قصد محاربة التجارة الفوضوية، بعد تسجيل تجاوزات لتجار لا يحترمون القانون ولا القواعد العمرانية المطبقة على محلاتهم.

مشيرا إلى أن هناك فرق تفتيش وبالتنسيق مع المصالح الأخرى تراقب التجار النظاميين وقامت بتوجيه إعذارات لأصحاب المحلات الذين يستولون على الأرصفة، وفي حال لم يمتثلوا لهذه الإعذارات بعد 48 ساعة، فسيتم الحجز الفوري لكل السلع المعروضة خارج المحلات التجارية، مع المتابعة القضائية.

وكشف مدير التجارة أن حوالي 1200 محل تجاري أغلق منذ جانفي 2018 إلى غاية اليوم، بعد تسجيل العديد من التجاوزات وارتكابهم لمخالفات تجارية.

فيما أفاد المسؤول بخصوص الأسواق الفوضوية، أنه تم إدماج 15 ألف تاجر كانوا يمارسون أنشطة فوضوية في النسيج التجاري المنظم، جراء برنامج إنجاز أسواق جوارية عبر مختلف البلديات الجزائر تجارية.