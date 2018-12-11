القفازات تجُر الطباخين وباعة الأكل السريع إلى العدالة

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القفازات تجُر الطباخين وباعة الأكل السريع إلى العدالة
بقلم نسرين محفوف

كشف ممثل مديرية التجارة، دهار العياشي، عن توجيه 200 إعذار، و700 تدخل و18 متابعة، ضد الباعة والطباخين دون قفازات بمحلات الأكل.

وفي إطار مواصلة مديرية التجارة لحملتها الرقابية عبر محلات الأكل السريع وكل المرافق التي تقدم خدمات الإطعام.

من أجل ضمان إحترام تعليمة وزارة القطاع التي تلزم الباعة والطباخين بارتداء القفازات في أوقات العمل .

تم مؤخرًا توجيه نحو 200 إعذار للمخالفين لهذه التعليمة، وأزيد من 700 تدخل في هذا السياق.

مشيرا أن عدد المتابعات القضائية ضد المخالفين بلغ 18 حالة، مع غلق محل واحد لنفس السبب.


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