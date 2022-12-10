القفاز الجزائري في المركز الـ19 لترتيب الاتحاد العالمي للملاكمة

ارتقى المنتخب الجزائري للملاكمة، إلى المركز الـ19 في الترتيب العالمي، حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي للملاكة.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، عن احتلال المنتخب الجزائري للملاكمة للمركز الـ19، برصيد 19.100 نقطة.

كما تصدر القفاز الجزائري، ترتيب الدول العربية، والإفريقية، حسب آخر تصنيف، متبوعا بمنتخبي المغرب، ومصر.

وعلى المستوى الفردي، احتلت ايمان خليف، وإشراق شايب المركز الثاني لفئتيهما، فيما حلّ آيت بقة، في المرطز العاشر لتصنيف الرجال، فيما تواجد عبد اللي، ويوسف اسلام في المركز الـ15.