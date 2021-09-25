إعــــلانات
الرياضة

القفاز الجزائري يتوج في بطولة العالم للعسكرين بموسكو

بقلم يونس رزيق
القفاز الجزائري يتوج في بطولة العالم للعسكرين بموسكو
البطلان اسامة مرجان و عبد الناصر بلعريبييتوجان في البطولة العالمية العسكرية للملاكمة بموسكو
  • 312
  • 0

توج الملاكم الجزائري محمد حومري 81 كلغ بالميدالية الفضية بعد وصوله لنهائي البطولة أمام الروسي رجبوف رجب، كما عرفت بطولة العالم للعسكريين المقامة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو تتويج الملاكمان الجزائريان اسامة مرجان و عبد الناصر بلعريبي بالميدالية البرونزية 

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=990687
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر