القفاز الجزائري يتوج في بطولة العالم للعسكرين بموسكو

توج الملاكم الجزائري محمد حومري 81 كلغ بالميدالية الفضية بعد وصوله لنهائي البطولة أمام الروسي رجبوف رجب، كما عرفت بطولة العالم للعسكريين المقامة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو تتويج الملاكمان الجزائريان اسامة مرجان و عبد الناصر بلعريبي بالميدالية البرونزية

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