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قناة النهار

القفة التقليدية..تراث يختفي في الأسواق

بقلم قناة النهار
القفة التقليدية..تراث يختفي في الأسواق
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القفة التقليدية..تراث يختفي في الأسواق

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رابط دائم : https://nhar.tv/OVZVh
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