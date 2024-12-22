قناة النهار القفة التقليدية..تراث يختفي في الأسواق بقلم قناة النهار نشر في 22 ديسمبر 2024 - 14:15 شارك غرِّد أرسل 16 0 القفة التقليدية..تراث يختفي في الأسواق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OVZVh اقرأ أيضا الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي قناة النهار 20 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر المدية : صناعة الأحذية..منتوج محلي ينافس المنتوج المستورد قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط : سكان حي الدشرية بالشلف يغرقون في مياه الصرف الصحي بسبب إنسداد البالوعات قناة النهار 05 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل "ميخائيل بوغدانوف" قناة النهار 19 ديسمبر حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر