القلب النقيّ.

القلب النقيّ لا يفترض وجود خواطر رديئة في غيره لأنّ لا وجود لها عنده. ميزةُ القلب النقيّ أنه لا يملك صفحات سوداء، ولا يُمكِن تلويثهُ مع كُل ما يعانيه من سوادِ حولِه

، سواد يحاول أن يَمد غيومَهُ القاتِمة ليغطي بياضه، سوادٌ يريد أن يسرق البسمة التي تظهر رغم الألم، سوادٌ يريد أن يَسرق مِن قلبِه الطيبة التي تشع من عينَيه، لا أيّها السواد، لن تأخذ منهُ الطيبة، بل سيجعل من بياضِه وطيبته سحابةٌ نقيةٌ تعلو فَوق الغيوم السوداء الملبّدة بالحقدِ والكُرهِ والأنانيّة، لتمطرَ عليها طيبة ومحبة وطهارة وصفاء لَعَلّها تزيلُ مِن القلوبِ السوداءِ بعضَ ما خَلّفته الأيام من سواد، وسيدع الرذاذات المعطرة بالحبِ تتطاير على كلِ من حولهِ، حتى ولَو كانت هذهِ الرّذاذات تأخذُ من قلبهِ، وتجعلهُ يموت قبل أوانه، لكِنَهُ سَيموت وهو يعطي دون أن يأخذ، يموت بقلبٍ طيّبٍ، فلتفرح يا صاحب القلب الطيب، لن يلوّثوك؛ فأنت أنت مهما حاولوا تغييرك. لا يمكن أن نحذف أي صفحة من قاموس حياتنا مهما فعلنا فهي راسخة في وجداننا قبل ذاكرتنا، ولن تُمحَى بسهولة لذا فلنحاول إدخال البياض على سطورها السوداء حتى تبقى في ذاكرتنا نسمة لطيفة مع شريط الذكريات.