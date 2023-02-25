القليعة.. حريق مهول بموقف السيارات خاص بالسكنات الوظيفية بمعهد الضرائب

سجلت مصالح الحماية المدنية، بالساعات الأولى من السبت، نشوب حريق داخل موقف السيارات الخاص بالسكنات الوظيفية لمعهد الضرائب في القليعة.

كما افادت المصلحة ذاتها، أنها “تدخلت على الساعة 00 سا 50 د، المركز المتقدم للحماية المدنية كركوبة”. “مدعم بالوحدة الثانوية للحماية المدنية قليعة، من أجل إخماد حريق سيارتين”. “بالمكان المسمى موقف السيارات الخاص بالسكنات الوظيفية لمعهد الضرائب بلدية ودائرة القليعة”.

في حين، أشارت الحماية، على أنها تمكنت من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار إلى باقي السيارات دون تسجيل خسائر بشرية.