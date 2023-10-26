القمة الأوروبية تدعو لهدنات إنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة

دعا زعماء الإتحاد الأوروبي، إلى إقامة “ممرات وهدنات إنسانية” لإيصال المساعدات إلى غزة.

وجاء في المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية، التي عقدت اليوم، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف يدعون لإقامة ممرات وهدن إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة.

وحسب رويترز، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني بغزة.

هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 7 آلاف وعدد المصابين والمفقودين بعشرات الآلاف.