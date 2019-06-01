القمة الإسلامية بمكة: للفلسطينيين الحق في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف

أجمع قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعون أمس بمكة المكرمة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، على أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.

وجدد البيان دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف،

بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد البيان على ضرورة حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

كما شدد قادة القمة الإسلامية، على رفض أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

حيث دعوا الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة، إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً

للقانون الدولي والشرعية الدولية،وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام،في منطقة الشرق الأوسط، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.