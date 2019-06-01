القمة الإسلامية تتمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية

أكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، المنعقدة في مكة المكرمة، على أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.

وجاءت القمة المنعقدة، ليلة أمس الجمعة، تحت عنوان :”قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل”، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

حيث جددت القمة دعمها المبدئي والمتواصل، على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقد شدد قادة القمة الإسلامية على رفض أي قرار غير قانوني، وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

في حين دعوا الدول التي نقلت سفاراتها، أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وهذا باعتبارها انتهاكاً خطيراً للشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

خاصة أنه يصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.