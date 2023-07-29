القمة الإفريقية الروسية: تطوير نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلا

أكدت روسيا والدول الإفريقية أمس الجمعة في قمة “سانت بطرسبورغ، على ضرورة تطوير نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلا.

ووشارك في القمة، مثلوا 49 دولة إفريقية من بينهم 17 رئيس دولة من القارة.

وصادق المشاركون على الإعلان المشترك الذي يدعو إلى انشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا متوازن ومستدام.

معربين عن رفضهم لأي مواجهات دولية قد تتعرض لها القارة الإفريقية وذلك حسب النص المنشورعلى موقع الكرملين.

وأضاف الإعلان المشترك أن الدول الإفريقية وروسيا اتفقوا على تعاون مكثف في مجالات التمويل الغدائي والطاقة والمساعدة من أجل التطور.

كما اتفقا على العمل في مجلس الأمن الدولي لتخفيف ورفع العقوبات المفروضة على الدول الإفريقية. والتنسيق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال سياسة العقوبات ضد الدول الإفريقية.

لافتين إلى اتفاقهما بخصوص المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية. والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية “التي وقع نهبها خلال حقبة الإستعمار.

وأكد الرئيس الروسي في كلمة ادلى بها في ختام القمة مساء أمس الجمعة إلى وجود إرادة مشتركة لمكافحة الاستعمار الجديد.

وأضاف بوتين أن قمة إفريقية روسية ستعقد كل ثلاث سنوات. وسيتم إنشاء آلية شراكة وحوار من أجل القضايا الأمنية منها مكافحة الإرهاب والأمن الغدائي والتغيرات المناخية .

وشاركت الجزائر في هذه القمة ممثلة من قبل الوزير الأول أمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية.