القمة العالمية لمجتمع المعلومات تُرشح 10 مشاريع جزائرية

تّم ترشيح 10 مشاريع جزائرية في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS Prizes2019، في مرحلتها النهائية، المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات.

وسيتّم انتقاء المشاريع الخمسة الأولى الحاصدة لأكبر عدد من الأصوات عن كل فئة،

على أن يتم إحالتها للتقييم النهائي من قبل لجنة خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات الذي سيختار فائزًا واحدًا.

ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2019،

الذي سينعقد بجنيف (سويسرا) من 08 إلى 12 أفريل 2019.

وقد حُدد تاريخ 10 فيفري كآخر أجل للتصويت ودعم هذه المشاريع للفوز بالجائزة، ووُضع رابط للراغبين في دعم ترشح المشاريع الجزائرية،

والتصويت لها عبر منصة الاتحاد الدولي للاتصالات المخصصة للمسابقة https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Accou

ولمزيد من المعلومات حول المسابقة والتصويت وضع دليل تحت تصرف الراغبين في الاطلاع على الاجراءات .