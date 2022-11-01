القمة العربية.. أمير قطر يحل بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار هواري بومدين الدولي. وتأتي زيارة أمير قطر، في اطار القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء. والتي تصادف احتفالات البلاد بالذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية.

وبعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وذلك بمناسبة ذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية.

ومن جهته، هنأ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في برقية تهنئة، إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

كما بعث خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى أيمن بن عبدالرحمن.

وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رسالة، هنأ من خلالها الشعب والجزائر بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر 1954. كما قال في الرسالة “أنعم الله تعالى على الجزائر بأيّام خالدة وشاهدة على مسيرتها المظفرة”.

وتابع الرئيس تبون، في الرسالة “هي محطّات ووقفات يتجلّى فيـها الوفاء لبطولات الشهداء”. “الذين عانقت أرواحهم البيان النّوفمبري، وهم يلبّون نداء الحرّية والكرامة”.

كما افاد رئيس الجمهورية، أن الشعب خاض تحت لواء جبهة وجيش التحرير الكفاح المسلّح الـمرير، موقنا بالنّصر. مردفا “فبرغم ما حشدته فرنسا الاستعمارية من آلة القمع والتنكيل، وما وصل إليه جنون التمادي في نشر الدّمار الشامل بسياسة الأرض المحروقة”. “أبى ثوّار الجزائر الأحرار إلّا أن يثبتوا لأزيد من سبع سنوات في حرب ضرّوس مختلة الـموازين”. و”يسقطوا المراهنات على إخماد وهج ثورة التحرير الـمباركة”. “التي أصبحت بصمودها الملحميّ، وبالثّبات على انتزاع النّصر المبين.. أو نيل الشهادة”. مضربا “للأمثال في البذل والتضحية، وإعلاء قيم الحريّة والكرامة”.