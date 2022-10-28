القمة العربية: إختتام أشغال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي

إختتمت مساء اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أشغال إجتماع كبار المسؤولين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31.

وعقب الإجتماع، قالت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس الإقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، أن الإجتماع تم في جو من التضامن والتكامل”.

وأضافت أنه تم تسجيل إتفاق كبير بين الوفود المشاركة في الإجتماع. واصفة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم بقمة “لم الشمل والتفاؤل والتضامن العربي”.

من جهته أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع. أن القمة العربية بالجزائر ستسهم بشكل فعال في تسريع التكامل الاقتصادي العربي.

كما أضاف أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سمح بمناقشة عدة مواضيع مهمة من شأنها تسريع التكامل الإقتصادي بين الدول العربية. وعلى رأسها تحديث المنطقة التجارية الحرة الكبرى بغرض تكثيف التبادلات البينية.

وفي هذا السياق لفت إلى تكليف لجان متخصصة لوضع الية توحيد التعريفة الجمركية. ستعرض على المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في فيفري القادم.

وكان المشاركون في اجتماع القمة لكبار المسؤولين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي الذي انطلق بعد ظهر اليوم الخميس. قد بحثوا عدة مواضيع ذات صلة بتعزيز العمل العربي المشترك من بينها التعافي الإقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية. واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى إقامة الإتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية لاقتصاد الرقمي. وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الجمعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إجتماعا على المستوى الوزاري. تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور