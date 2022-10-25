القمة العربية.. الدول العربية تشرع في إصدار الطابع البريدي العربي الموحد

شرعت الدول العربية، في إصدار الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالدورة العادية الواحدة والثلاثين لقمة جامعة الدول العربية. والتي ستستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم، والذي سبق أن اقترح من طرف الجزائر. على غرار، تونس، عمان، جمهورية جيبوتي، مصر.

كما تم اعتماد هذا الطابع، خلال انعقاد الدورة الواحدة والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد بالجزائر شهر جوان المنصرم. وكذا على مستوى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

في حين، يصدر الطابع العربي الموحد كل ثلاث سنوات من قبل كل الدول العربية. كدلالة رمزية للتوحد والتعاون بين الدول العربية، لاسيما في مجال الطوابعية.

ويجدر التذكير، أن مراسم إصدار هذا الطابع جرت يوم 28 سبتمبر الماضي، بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

ودعت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها اليوم وسائل الإعلام إلى السهر على احترام أخلاقيات المهنة في تغطية القمة العربية والتي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وأكدت السلطة في ذات البيان على أهمية “مواكبة هذا الحدث العربي الهام, بدءا من التحضيرات إلى تتبع الأشغال وتوصيات ما بعد القمة, في إطار السهر على احترام القواعد والمعايير الاعلامية وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا ضمان حرية الاتصال والتعبير والحق في الإعلام”.

وتابعت السلطة في بيانها إلى “وجوب اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير التقنية لضمان تغطية جيدة”

هذا وشددت السلطة على ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان “بث متواصل وتغطية احترافية”, انطلاقا من مبدأ “احترام المشاهد. وتقديم الخدمة العمومية التي تستوجب الديمومة في البث, خاصة في الظروف والمواعيد الاستثنائية”.