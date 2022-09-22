القمة العربية.. الرئيس تبون يوجه دعوة لرئيس أذربيجان

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية الى رئيس أذربيجان، إلهام علييف بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز، للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الشؤون الخارجية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى تظيره من جمهورية أذربيجان على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتندرج هذه الدعوة في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الاطار والتي يتم بموجبها دعوة عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.