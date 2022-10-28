القمة العربية.. الكويت تفي بوعدها أول الوافدين إلى الجزائر

وصل وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية.

وقال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال استقباله نظيره الكويتي “السلطات العليا لدولة الكويت. تفي بوعدها حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين الى الجزائر وآخر المغادرين منها”. في انتظار وصول رئيس وفد دولة الكويت على مستوى القمة. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت.

وفي 12 سبتمبر الماضي وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقد سلمه رسالة الدعوة وزير الطاقة، محمد عرقاب، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، خلال استقباله اليوم الاثنين. من قبل ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وثمن ولي العهد الجهود الحثيثة التي تبذلهاالجزائر من أجل إنجاح هذا الحدث الهام. مجددا دعوة الكويت واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل.

وأكد ولي العهد أن دولة الكويت ستكون أول الحاضرين وآخر المغادرين من الجزائر.

من جانبه، أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، تطلع رئيس الجمهورية إلى المشاركة النوعية المعهودة لدولة الكويت. لجعل هذه القمة موعدا للم الشمل، وإضفاء روح جديدة على التعاون العربي.