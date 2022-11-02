القمة العربية اليوم الثاني.. بداية وصول الوفود إلى “CIC”

بدأت الوفود العربية المشاركة في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر في يومها الثاني، إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.

حيث ستنطلق القمة العربية في يومها الثاني على التوالي، بجلسة تشاورية مغلقة بين القادة العرب والوفود المشاركة. تليها جلسة العمل الأولى علنية بحضور الصحافة والإعلام. أين سيلقي القادة العرب كلمة حسب أولوية الطلب.

كما سيتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته خلال جلسة عمل ثانية مغلقة. أين ستكون مشاريع القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

أما الجلسة الختامية ستكون علنية، وسيتم خلالها الاعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة. تليها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة الـ32. كما سيختتم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدورة الـ31 في كلمة ختامية.

في حين، سينظم وزير الخارجية رمطان لعمامرة مؤتمر صحفي رفقة الأمين الأمين لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط.

وأشرف سهرة امس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مراسم الاحتفالية المخلدة للذكرى 68 لإندلاع ثورة أول نوفمبر. وذلك بفندق الشيراطون.

كما جرت الإحتفالية بحضور ضيوف الجزائر من قادة ورؤساء وممثلين عن المجالس الحكومية المشاركين في أشغال القمة العربية.

في حين، تسلمت الجزائر امس رئاسة الدورة الـ 31 لأشغال جامعة الدول العربية بالمركز الدولي للمؤتمرات. بشعار” لم الشمل” . وذلك من تونس حيث كانت الرئاسة السابقة للدورة لها.