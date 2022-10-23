قناة النهار القمة العربية.. تحديات مطروحة للمناقشة.. الجزائر تراهن على مبادرات السلام بقلم قناة النهار نشر في 23 أكتوبر 2022 - 18:43 الجزائر شارك غرِّد أرسل 206 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1RHAf اقرأ أيضا الألبسة المصنعة محليا .. أسعار منخفضة،تصاميم بسيطة وأقمشة تحاول اللحاق بركب الجودة قناة النهار 11 أكتوبر مشاهد رائعة لملعب براقي من الداخل قبل آخر الروتوشات قناة النهار 24 أكتوبر حملة تبادل للكتب لمساعدة التلاميذ المعوزين بالمكتبة الرئيسية للمطالعة في تبارت قناة النهار 05 أكتوبر فاسألوا : النهي عن التشدق في الكلام قناة النهار 13 أكتوبر حكاية نجاح: نوابغ ومخترعون جزائريون يروون قصص نجاحهم وكيف كانت البداية من الصفر قناة النهار 05 أكتوبر "وزير الصناعة الصيدلانية :" مصنع جسر قسنطينة يكمّل هكذا نغلقوه.. أبشع من بولايي قناة النهار 16 أكتوبر نقل: حافلات نقل المسافرين المهترئة .. أعطاب متكررة وخطر يهدد الركاب قناة النهار 11 أكتوبر بومرداس: حجز أزيد من 20220 لتر من زيت المائدة موجه للمضاربة بخميس الخشنة قناة النهار 11 أكتوبر شجار بالـ.ـسكاكين والمناجل داخل متوسطة في قسنطينة..التفاصيل قناة النهار 19 أكتوبر "الوزير الأول : "سنمضي بالجزائر نحو الزعامة والتقدّم قناة النهار 15 أكتوبر