القمة العربية تنطلق اليوم في جدة

تنطلق أشغال القمة العربية الـ32 على مستوى القادة، اليوم الجمعة، في مدينة جدة السعودية.

ووصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن صبيحة اليوم الجمعة إلى جدّة بالسعودية، حيث كلفه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية.

وتعرف هذه الدورة، مشاركة روسية رسمية، حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وتأتي القمة ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم. إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية. ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وتشهد هذه القمة، تمثيل عالي للوفود العربية ومشاركة الرئيس السوري. وكل ذلك يعطي دلالات ومؤشرات ايجابية مبكرة وفق مراقبين لنجاح القمة.

وللمرة الأولى منذ 12 عاما تشارك سوريا في القمة العربية التي ستنعقدُ في مدينة جدة.

كما تبحثُ القمةُ العربية في جدة ملفات عربية مهمة، على رأسها الأزمة السودانية. ويسعى القادة العرب ضمن جهد جماعي إلى النجاح في إرساء سلام ينهي دوامة العنف.

كما تقوم الجامعة بدور توافقي من خلال قبول طرفي النزاع التفاوض، على أن تلعب الجامعة دور الوسيط والمراقب للمفاوضات.

وقبل موعد انعقاد القمة بحث اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب انعقد الاربعاء الملف السوداني إلى جانب ملفات أخرى.

كما دعا خلال الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والجزائر إلى وقف إطلاق النار في السودان.