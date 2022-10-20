القمة العربية: سلطة الضبط تصدر بيانا هاما لوسائل الإعلام

دعت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها اليوم وسائل الإعلام إلى السهر على احترام أخلاقيات المهنة في تغطية القمة العربية والتي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وأكدت السلطة في ذات البيان على أهمية “مواكبة هذا الحدث العربي الهام, بدءا من التحضيرات إلى تتبع الأشغال وتوصيات ما بعد القمة, في إطار السهر على احترام القواعد والمعايير الاعلامية وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا ضمان حرية الاتصال والتعبير والحق في الإعلام”.

وتابعت السلطة في بيانها إلى “وجوب اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير التقنية لضمان تغطية جيدة”

هذا وشددت السلطة على ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان “بث متواصل وتغطية احترافية”, انطلاقا من مبدأ “احترام المشاهد وتقديم الخدمة العمومية التي تستوجب الديمومة في البث, خاصة في الظروف والمواعيد الاستثنائية”.

وفي الختام ذكرت السلطة بأن الجزائر “تستعد مطلع الشهر القادم إلى احتضان أشغال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين في ظروف إقليمية ودولية استثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي”، مشيرة إلى أن الدول العربية “تعلق آمالا كبيرة على إنجاح هذا اللقاء وعلى الدور المنتظر من الجزائر كفاعل محوري وأساسي في استتباب الأمن والاستقرار وحلحلة مختلف القضايا السياسية العالقة، والتي تساهم في لم شمل البيت العربي, كما نادى به رئيس الجمهورية، خاصة بعد تأجيل انعقاد هذه القمة في السنوات الماضية بسبب الظروف الصحية التي شهدها العالم وكذا الأوضاع السياسية التي مرت بها المنطقة العربية”.