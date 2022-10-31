القمة العربية.. منقوش تكشف ما تم الاتفاق عليه حول ليبيا

كشفت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أنه تم التشاور يومي السبت والأحد خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري على مستوى القمة على الكثير من القرارات. التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وتم الاتفاق على أهمية إجراء انتخابات في بلادها تحقق طموحات الشعب الليبي.

كما جاء المنقوش على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الذي ستحتضنه الجزائر الثلاثاء و الأربعاء المقبلي. قائلة إنه تم “التشاور على الكثير من القرارات تتعلق بالأمن القومي للشأن العربي”. حيث “اتفقنا على أنه لا بد من الذهاب إلى انتخابات تحقق طموحات الشعب الليبي”. و”تنهي المراحل الانتقالية من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي في ليبيا”.

في حين، أضافت أنه تم كذلك مناقشة قضايا تتعلق بالعديد من الدول كاليمن وسوريا وجيبوتي والصومال وفلسطين. “كقضية كبرى وتوصلنا إلى قرارات متوازنة تحقق مصالح الشعب العربي”.

وأبرزت أن قيادة الجزائر تمتاز بـ”الحكمة والمرونة واستيعاب الاختلافات والوصول إلى منطقة توافقية”. و”هو ما تعودنا عليه من الجزائر التي كانت قادرة على لم الشمل العربي”.

ومن جهته، كشف وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية سمح بالتوصل لـ”نتائج توافقية”. تابعا بعد “مشاورات ثرية و معمقة”.

كما قال لعمامرة، في بداية كلمته خلال استئناف أشغال الاجتماع الوزاري في يومه الثاني، “أمامنا نتائج المشاورات الثرية”. و”المعمقة التي قمنا بها السبت وصبيحة الأحد”. و”أود أن أشكر الجميع على الصبر وعلى المساهمة والروح الايجابية البناءة التي سادت مشاوراتنا”. و”سمحت للاجتماع الوزاري بالتوصل إلى نتائج توافقية”.