القمة العربية: وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى نتائج “توافقية”

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية سمح بالتوصل لـ”نتائج توافقية”. تابعا بعد “مشاورات ثرية و معمقة”.

كما قال لعمامرة، في بداية كلمته خلال استئناف أشغال الاجتماع الوزاري في يومه الثاني، “أمامنا نتائج المشاورات الثرية”. و”المعمقة التي قمنا بها السبت وصبيحة الأحد”. و”أود أن أشكر الجميع على الصبر وعلى المساهمة والروح الايجابية البناءة التي سادت مشاوراتنا”. و”سمحت للاجتماع الوزاري بالتوصل إلى نتائج توافقية”.

في حين، اعتبر أن هذه النتائج “قد تسهل عمل قاداتنا عندما تعرض عليهم”. ورحب لعمامرة بالمناسبة بالتحاق وزير خارجية الكويت بعائلة وزراء خارجية جامعة الدول العربية لأول مرة.

وقد تسلمت الجزائر السبت خلال اليوم الأول من أشغال الاجتماع رئاسة القمة العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية.

وتسلم لعمامرة رئاسة الدورة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, عثمان الجرندي, الذي ترأست بلاده القمة العربية الـ 30.

ودعا المشاركون في افتتاح أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري إلى ضرورة أن تمثل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر “تحركا استثنائيا”. لتوحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.

وثمن من جهته، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دور الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لم الشمل الفلسطيني.

و أعرب رئيس الدبلوماسية الفلسطينية، عن أمله من القرارات التي تم اعتمادها ورفعها للقادة، والتي فيها بند تشكيل لجنة وزارية لاستكمال مساعي الجزائر.