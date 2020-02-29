القمة بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل والعميد من أجل التأكيد

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة ظهيرة اليوم السبت إلى ملعب 20 أوت بالعاصمة الذي سيحتضن مباراة القمة بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل.

وكان فريق شباب بلوزداد قد تعرض لهزيمة في الجولة الماضية أمام إتحاد بسكرة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليكون ظهيرة اليوم أمام حتمية التدارك، وضمان الإحتفاظ بكرسي الصدارة.

وسيكون كرسي الصدارة مهددا من طرف مولودية الجزائر الذي سيستقبل مولودية وهران بملعب 5 جويلية الأولمبي، في مهمة مواصلة ديناميكية الإنتصارات بعد الفوز المسجل في الجولة الماضية في الداربي العاصمي أمام الغريم التقليدي إتحاد العاصمة.

ويستضيف كل من وفاق سطيف و شباب قسنطينة اللذان يشتركان في الصف الرابع (30 ن), فريقين مهددين بالسقوط : نصر حسين داي (الـ16, 16 ن) و نجم مقرة (الـ15, 18 ن), وأي خسارة محتملة ستعصف بهما أكثر في قاع الترتيب العام.

برنامج مباريات الجولة 20

جمعية عين مليلة – نادي بارادو 15:00 دون جمهور

شباب بلوزداد – شبيبة القبائل 15:00

اتحاد بلعباس – اتحاد بسكرة 17:00

وفاق سطيف – نصر حسين داي 17:00

شباب قسنطينة – نجم مقرة 17:00

مولودية الجزائر – مولودية وهران 17:45

شبيبة الساورة – اتحاد الجزائر 18:00