القمة بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة تنتهي بالتعادل

انتهت المباراة القوية بين مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة بالتعادل السلبي التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقدّم لاعبو مولودية الجزائر مباراة جيّدة لكن فشلوا في تسجيل الهدف، في حين قدّم لاعبوا السياسي مباراة قوية كذلك، و بطريقة دفاعية.

وعرفت دخول اللاعب الشاب بخوش، في الشوط الثاني الذي كاد أن يقلب سير المباراة بفضل الفرص الذي قام بها وتدخلاته السريعة.

كما شهدت المباراة تألق حارس السياسي شمس الدين رحمان، بفضل تصدياته الرائعة.

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