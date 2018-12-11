القمة في “الأنفيلد” والإثارة في “الكامب نو”

ستتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء للجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أين سيتنافس عدد من الأندية الكبيرة على تأشيرة التأهل للدور الثاني.

وستكون مباراة القمة في “إنجلترا” عندما يستضيف “ليفربول” نادي “نابولي” في مباراة مثيرة للغاية، فمنشط نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي سيكون مجبرا على الفوز من أجل التأهل.

في حين أن “البارتينوبي” بحاجة للتعادل أو الفوز لتحقيق التأهل للدور الثاني، وهو ما يجعل المباراة مليئة بالإثارة.

في نفس السياق، سيواجه “باريس سان جيرمان” خصمه “النجم الأحمر” فوق أرضية ميدان هذا الأخير وهو الذي لم ينهزم فوق أرضية ميدانه في هذا الموسم في دوري المجموعات.

من جهة أخرى، سيكون نادي توتنهام أمام تحدي صعب عندما يواجه “برشلونة” ويعلق كل آماله على تحقيق الانتصار لضمان التأهل للدور الثمن نهائي.

كما أن نادي “انتر ميلان” مطالب بالفوز ضد “اندهوفن” وانتظار نتيجة مباراة “البرصا” و”السبيرز”.

مباريات اليوم

غلطة سراي – بورتو (18:55)

شالك – لوكومتيف موسكو (18:55)

كلوب بروج – أتلتيكو مدريد (21:00)

موناكو – بروسيا دورتموند (21:00)

برشلونة – توتنهام (21:00)

انتر ميلان – آيندهوفن (21:00)

ليفربول – نابولي (21:00)

النجم الأحمر – باريس سان جيرمان (21:00)