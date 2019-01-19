القمة في بلعباس والمدية تبحث عن التأكيد أمام عين مليلة 

يحل فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم ضيفا على فريق بلعباس بملعب 24 فيفري في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

ويبحث فريق الكاناري عن تقليص الفارق عن المتصدر إتحاد العاصمة الذي عاد بتعادل ثمين من المقرة أمام أهلي برج بوعريريج.

ولن تكون مهمة الشبيبة سهلة أمام إتحاد بلعباس الذي يبحث عن تدارك هزيمته الأخيرة أمام المدية، وإنعاش حظوظه في البقاء.

ولحساب نفس الجولة ينتقل أولمبي المدية العائد بقوة تحت إشراف المدرب روابح إلى عين مليلة لمواجهة الجمعية المحلية.

ويسعى “لوام” لتأكيد إستفاقته والإبتعاد عن منطقة الخطر، فيما يبحث فريق “لاصام” عن بداية موفقة في أول مباراة يستضيف فيها على ملعبه.