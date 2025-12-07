القمة الوزارية الإفريقية للمؤسسات الناشئة بالجزائر تعتمد “إعلان الجزائر”

اعتمد الوزراء الأفارقة المشاركون في القمة الوزارية الرابعة للمؤسسات الناشئة المنعقدة بالجزائر، اليوم، “إعلان الجزائر” الوزاري الرابع لتنمية المؤسسات الناشئة.

وأشاد المشاركون على القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودوره في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد القاري.

كما ثمّن الوزراء الأفارقة التزام رئيس الجمهورية المستمر بدعم الابتكار وتمكين المؤسسات الناشئة الإفريقية. مؤكدين أن المبادرات التي يرعاها، وخاصة المتعلقة بتعزيز التمويل القاري للمشاريع المبتكرة، تعكس رؤية استراتيجية تجعل الجزائر فاعلًا رئيسيًا في بناء اقتصاد إفريقي قائم على المعرفة.

وجدد الوزراء الأفارقة التزامهم بتعزيز التعاون الإفريقي - الإفريقي ودعم الشباب وتسهيل تنقل رواد الأعمال، مع الدعوة إلى اعتماد “إعلان الجزائر” رسميًا خلال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقررة في فبراير 2026 بأديس أبابا.

كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للتنظيم المحكم وكرم الضيافة، مشيدين بالنجاح الكبير الذي تسجله أشغال القمة والدور المتزايد للجزائر في قيادة جهود الاندماج الاقتصادي والتكنولوجي في إفريقيا.

وأعلن الوزراء الأفارقة قرارهم بإرساء آلية متابعة شاملة لوضع المؤسسات الناشئة الإفريقية، تقوم على إعداد تقرير سنوي يقيم التقدم المحقق ومدى تنفيذ الالتزامات والتوصيات المنبثقة عن “إعلان الجزائر” لعام 2024، إضافة إلى مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، بما يضمن استمرارية الجهود وتوحيد الرؤى داخل القارة.