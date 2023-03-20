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قناة النهار

القمح الصلب..بوابة الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

بقلم قناة النهار
القمح الصلب..بوابة الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي
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القمح الصلب..بوابة الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

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