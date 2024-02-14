القمر الصناعي الأوروبي ERS-2 سيعود إلى الأرض بطريقة لا يمكن التحكم فيها

يستعد القمر الصناعي الأوروبي لرصد الأرض، ERS-2، الذي لم يكن في الخدمة منذ 13 عامًا. للعودة إلى الغلاف الجوي للأرض بطريقة خارجة عن السيطرة.

وبدأت هذه العملية الاحتياطية، وهي نادرة جدًا في وكالة الفضاء الأوروبية، في عام 2011. لمنع التدمير العرضي للقمر الصناعي في المدار. بسبب تشتيت الحطام الذي يشكل خطورة على الأقمار الصناعية النشطة ومحطة الفضاء الدولية (ISS).

وقال خبراء وكالة الفضاء الأوروبية في مؤتمر صحفي إن عودة القمر الصناعي ERS-2. يمكن أن تحدث في أي مكان. ومن المتوقع خلال أسبوع، أن تحدث في أي مكان، لكن خطر الحطام الذي يسبب أضرارًا على الأرض ضئيل.

وقال بنجامين باستيدا، مهندس الحطام الفضائي في المركز الأوروبي لعمليات الفضاء. والذي يتابع بعناية مسار المركبة للتنبؤ بدقة بمكان وزمان سقوطها.

وأوضح هنري لور من مديرية مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية: “تشير التقديرات. إلى أن أكبر جزء من القمر الصناعي يمكن أن يصل إلى الأرض هو 52 كيلوغراما”.

تم إطلاق ERS-2، وهو قمر صناعي رائد في مراقبة الأرض، في عام 1995 وتم وضعه على ارتفاع حوالي 800 كيلومتر.

وقامت وكالة الفضاء الأوروبية بإلغاء تنشيطه في عام 2011 بحيث سقط تدريجياً نحو الأرض. على بعد حوالي 500 كيلومتر، خلال 13 عاماً فقط.

وأوضح هنري لور أنه بينما على ارتفاع 800 كيلومتر “يستغرق الأمر ما بين 100 و200 عام لدخول الغلاف الجوي. لم يكن بوسعنا المخاطرة بترك القمر الصناعي هناك في الأعلى”.